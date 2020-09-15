У мережу злили дані та характеристики нових гаджетів, які компанія Apple представить на презентації 15 вересня: нові iPad і Apple Watch. Інформації про нові iPhone поки немає.

Як повідомив в Twitter відомий техноблогер Еван Бласс, світу покажуть дві нові моделі планшету iPad. Також презентують нові Apple Watch Series 6 і більш доступні Apple Watch SE.

За словами джерела, новий iPad Air четвертого покоління отримає процесор Apple A14 і порт USB-C. При цьому iPad 8-го покоління оснастять менш потужним процесором A12X Bionic. А замість USB-C буде звичний роз'єм Lightning. Відповідно його ціна буде нижче.

Бласс вказав, що нові Apple Watch Series 6 отримає мобільний процесор S4. Додамо, що можливо це помилка блогера, адже в нинішній версії розумних годинника стоїть процесор S5. Apple Watch знову будуть показані в в двох розмірах, і вони будуть доступні в версіях з Bluetooth і LTE.

Більш бюджетна модель Apple Watch SE також буде доступна в двох розмірах з Bluetooth і LTE.

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Нагадаємо, що презентація Apple почнеться сьогодні, 15 вересня, о 20:00 за Києвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL , компанія Apple можливо на початку 2021 року випустить більш доступну версію нового iPhone 12.