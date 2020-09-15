Топтеми:

Презентація Apple: у мережу злили дані про нові iPad та Watch SE

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
3,3 т.
Презентація Apple: у мережу злили дані про нові iPad та Watch SE

У мережу злили дані та характеристики нових гаджетів, які компанія Apple представить на презентації 15 вересня: нові iPad і Apple Watch. Інформації про нові iPhone поки немає.

Як повідомив в Twitter відомий техноблогер Еван Бласс, світу покажуть дві нові моделі планшету iPad. Також презентують нові Apple Watch Series 6 і більш доступні Apple Watch SE.

За словами джерела, новий iPad Air четвертого покоління отримає процесор Apple A14 і порт USB-C. При цьому iPad 8-го покоління оснастять менш потужним процесором A12X Bionic. А замість USB-C буде звичний роз'єм Lightning. Відповідно його ціна буде нижче.

Бласс вказав, що нові Apple Watch Series 6 отримає мобільний процесор S4. Додамо, що можливо це помилка блогера, адже в нинішній версії розумних годинника стоїть процесор S5. Apple Watch знову будуть показані в в двох розмірах, і вони будуть доступні в версіях з Bluetooth і LTE.

Більш бюджетна модель Apple Watch SE також буде доступна в двох розмірах з Bluetooth і LTE.

Презентація Apple: у мережу злили дані про нові iPad та Watch SE

Нагадаємо, що презентація Apple почнеться сьогодні, 15 вересня, о 20:00 за Києвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL , компанія Apple можливо на початку 2021 року випустить більш доступну версію нового iPhone 12.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

СШАApple Watch Series 6iPadiPhoneApple
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook