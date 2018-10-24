Працюють стоячи: з'явилося цікаве відео зсередини Apple

У компанії Apple багато співробітників працюють стоячи, оскільки в ній вважають це корисним.

Про це стало відомо з відео, які з'явилися на YouTube. Керівник компанії Тім Кук впевнений, що це корисно для здоров'я співробітників. Примітно, що у компанії є і сидячі місця - кожен може вибрати те, що йому зручно.

Друге відео розповідає про дівчину на ім'я Дівія (Divya), яка очолює відділ по розробці сенсорів для годин Apple Watch.

Крім того, в компанії оновили розділ вакансій. Звідти стало відомо, що серед співробітників є як мінімум один, який покращує картографічний сервіс Apple Maps - він ходить по міських вулицях з величезним рюкзаком, обладнаним камерами і датчиками.

Оновлена ​​сторінка дає краще уявлення про структуру компанії. Співробітники Apple розподілені по дев'яти різних категоріях, в залежності від сфери діяльності:

- Апаратне забезпечення;

- Програмне забезпечення та сервіси;

- Дизайн;

- Система поставок;

- Маркетинг;

- Корпоративні функції;

- Продаж і розвиток бізнесу;

- Роздрібна торгівля;

- Підтримка і обслуговування.

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Також компанія оновила розділ пошуку роботи - дизайн став більш мінімалістичним. У розділі "Про Apple" вказані переваги роботи в компанії, в розділі "Студенти" розказано про нові можливості, які відкриваються для стажерів.

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