Працюють стоячи: з'явилося цікаве відео зсередини Apple

У компанії Apple багато співробітників працюють стоячи, оскільки в ній вважають це корисним.
Про це стало відомо з відео, які з'явилися на YouTube. Керівник компанії Тім Кук впевнений, що це корисно для здоров'я співробітників. Примітно, що у компанії є і сидячі місця - кожен може вибрати те, що йому зручно.
Друге відео розповідає про дівчину на ім'я Дівія (Divya), яка очолює відділ по розробці сенсорів для годин Apple Watch.
Крім того, в компанії оновили розділ вакансій. Звідти стало відомо, що серед співробітників є як мінімум один, який покращує картографічний сервіс Apple Maps - він ходить по міських вулицях з величезним рюкзаком, обладнаним камерами і датчиками.
Оновлена сторінка дає краще уявлення про структуру компанії. Співробітники Apple розподілені по дев'яти різних категоріях, в залежності від сфери діяльності:
- Апаратне забезпечення;
- Програмне забезпечення та сервіси;
- Дизайн;
- Система поставок;
- Маркетинг;
- Корпоративні функції;
- Продаж і розвиток бізнесу;
- Роздрібна торгівля;
- Підтримка і обслуговування.
Також компанія оновила розділ пошуку роботи - дизайн став більш мінімалістичним. У розділі "Про Apple" вказані переваги роботи в компанії, в розділі "Студенти" розказано про нові можливості, які відкриваються для стажерів.
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