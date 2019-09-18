Повний тріумф, але є нюанс: відгуки про iPhone 11

Не так давно компанія Apple представила лінійку своїх нових смартфонів, серед яких найоптимальнішим за ціною і якістю визнали модель iPhone 11.

Але цей телефон має і ряд недоліків, пише The Guardian.

У нього відмінна батарея, яку можна розрядити протягом дня тільки якщо цілеспрямовано намагатися це зробити (і то не факт). Але ця модель з якихось причин має застарілий зарядний пристрій на 5 Вт, у той час як модель iPhone 11 Pro має новий зарядний на 18 Вт.

"Якщо Apple не збирається оновлювати всю лінійку до швидкого зарядного пристрою, вона має просто зробити послугу навколишньому середовищу і повністю припинити поміщати зарядний пристрій на 5 Вт в коробку", - пише Нілай Патель в огляді для Verge.

Крім того, дисплей пристрою, хоч і може задовольнити більшість користувачів, не підтримує сумісність з HDR, через що якість зображення куди гірша, ніж на тому ж iPhone 11 Pro.

Дивіться відео розпакування моделей iPhone 11 Pro і Pro Max, які не мають недоліків iPhone 11, але коштують трохи дорожче:

Нова камера дозволяє створювати повільні селфі з великим оглядом і робити безліч маніпуляцій над картинкою прямо під час зйомки, - це цікаво, зокрема, стало неймовірно захоплюючою забавою для дітей, але розміри файлів після цього вражають.

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Але, незважаючи на всі мінуси, модель має цілий ряд переваг, найголовнішою з яких, мабуть, можна назвати зниження стартової ціни в порівнянні з новинками минулого сезону ($700 проти $750, 17200 і 18500 грн за сьогоднішнім середнім курсом).

"iPhone 11 є тріумфом для Apple, - пише Гарет Бівіс з TechRadar. - Це подвиг, якого деякі не очікували від Apple".

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