Потужні смерчі в Україні: озвучений тривожний прогноз

Смерчі, урагани, сильні зливи, небувала спека та інші аномальні погодні явища будуть спостерігатися все частіше в світі, зокрема й в Україні.

Про це OBOZREVATEL розповіла виконавчий директор центру екологічних ініціатив "Екодія" Ірина Ставчук. Коментуючи випадки смерчів, які почастішали в Україні, вона сказала: "У наукових висновках про зміну клімату йдеться про те, що такі екстремальні погодні явища будуть посилюватися".

За її словами, йдеться про такі явища, як смерчі, дуже спекотні дні й теплові хвилі, коли вкрай висока температура тримається дуже довгий час, нерівномірне випадання опадів — велика кількість за дуже короткий період часу в одному місці й одночасно затяжна посуха на території, розташованій поруч.

Смерч, ілюстрація ГолосUA

Експерт уточнила: неможливо спрогнозувати, "наскільки швидко все це збільшуватиметься в майбутньому". У той же час "загальні тенденції свідчать про те, що аномальні явища будуть посилюватися".

Вона пояснила, що важливу роль відіграватиме те, які заходи буде застосовувати людство, щоб уповільнити процес глобального потепління, насамперед, "як люди будуть скорочувати викиди парникових газів".

У цьому контексті експерт розповіла: "По суті, перед нами стоїть декілька сценаріїв розвитку. Сценарій того, куди світ рухається зараз — це 3-4 градуси потепління до кінця століття, тобто перевищення катастрофічного порога, що може призвести до незворотних наслідків. Або перехід на 100% відновлювану енергетику в середині століття і повна відмова від викопного палива, у такому випадку ми уникаємо страшних необоротних наслідків".

Водночас Ставчук підкреслила: навіть за найменш небезпечного другого сценарію "кількість екстремальних погодних явищ все одно буде збільшуватися, підвищуватиметься рівень світового океану, танутимуть льодовики, буде все більше дуже спекотних днів літа, теплові хвилі та інше. Ці процеси триватимуть, їх уже не зупинити".

Як писав OBOZREVATEL:

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