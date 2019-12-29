Потужні магнітні бурі: астроном озвучив прогноз

Провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький повідомив про те, що 2020 року сонячна активність почне зростати.

"Максимум сонячної активності очікується в 2025 році", – сказав він OBOZREVATEL.

Як пояснив астроном, в даний час Сонце перебуває в мінімумі своєї активності, "поблизу нуля". На світилі немає жодної плями – головного показника "активного Сонця", уточнив астроном.

У 2020 році активність Сонця почне зростати

"Але, починаючи з 2020 року, відбуватиметься поступовий підйом, який, якщо виходити з 11-річного циклу, досягне максимуму 2025 року", - сказав він. "Тоді можна очікувати і спалахи на Сонці, і магнітні бурі – процеси, які мають значно вищий рівень енергії", – спрогнозував вчений.

Він додав, що зі зростанням активності Сонця на світилі будуть з'являтися плями – "охолоджені ділянки сонячної поверхні, які є джерелом великої магнітної енергії". Плями, в свою чергу, стануть причиною потужних магнітних бур, які відчують жителі Землі.

У цьому контексті Лозицький назвав профанацією і дезінформацією численні повідомлення та прогнози, що стосуються "потужних магнітних бур". "Сонце вже два роки на мінімумі активності. Ні про які потужні бурі не може бути мови", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Всеволод Лозицький прокоментував повідомлення про "вибух Сонця". За його словами, суперспалахи на Сонці можуть викликати вихід з ладу систем комунікації, штучних супутників Землі, але ні для людини, ні для людства загалом вони не є серйозною загрозою.

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