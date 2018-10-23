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Потужне і дороге: у США створять грізну зброю

5.1тЧитати матеріал російською

У США створять новий атомний підводний човен. Субмарина буде потужною і дорогою.

Проце написало видання Popular Mechanics. Так, Військово-морський флот США має намір отримати великий і потужний підводний човен для воєн майбутнього.

Багатоцільові субмарини в американському флоті називають SSN або Attack Submarine. SSN(X) нового типу будуть значно більшими за підводні човни типу "Вірджинія".

"Вірджинія" призначена для вирішення широкого кола допоміжних завдань, зокрема в прибережній зоні.А багатоцільова субмарина SSN (X) піде іншим шляхом. Потенційна загроза з боку Росії і Китаю вимагає від флоту США створення "ідеального" підводного мисливця, здатного надати вирішальну перевагу над субмаринами і надводними кораблями ворога.

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Основною зброєю SSN (X) стануть торпеди. Їх буде багато, а характеристики цих виробів повинні дозволити боротися навіть із перспективними ворожими човнами. Крім того, новий підводний човен США буде застосовувати безпілотні підводні апарати-розвідники.

В цілому SSN (X) розглядають як ідейний розвиток не стільки "Вірджинії", скільки більш потужного і дорогого "Сивулфу".Видання зазначає, що будівництво нової субмарини можуть почати в 2030-х роках - після завершення нової "Колумбії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Антарктиді знайшли незвичайний айсберг.

Читайте всі новини по темі "озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
озброєння
Об'єкт
США
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
чем больше подлодка, тем больше шума, вперед американский налогоплательщик.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Футурологи мля ... лодки нет, торпед нет, даже на бумаге в проекте. - А у порохоботиков уже перемога перемог ...
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Россия тужась с трудом построила второй "Ясень" серии, которая уже уступает давно принятым на вооружение Сивульфам.
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Kom AV
Kom AV
Evlanov Sergey, Так как раз американцам Ясень-М спокойно спать и не дает. Пытаются разработать и построить что-то подобное. И крупнее, и тише, и многофункциональнее чем "Сивулф"...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Evlanov Sergey, уже прорабатывается проект Хаски, так что не воняй
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