Потужне і дороге: у США створять грізну зброю

У США створять новий атомний підводний човен. Субмарина буде потужною і дорогою.

Проце написало видання Popular Mechanics. Так, Військово-морський флот США має намір отримати великий і потужний підводний човен для воєн майбутнього.

Багатоцільові субмарини в американському флоті називають SSN або Attack Submarine. SSN(X) нового типу будуть значно більшими за підводні човни типу "Вірджинія".

"Вірджинія" призначена для вирішення широкого кола допоміжних завдань, зокрема в прибережній зоні.А багатоцільова субмарина SSN (X) піде іншим шляхом. Потенційна загроза з боку Росії і Китаю вимагає від флоту США створення "ідеального" підводного мисливця, здатного надати вирішальну перевагу над субмаринами і надводними кораблями ворога.

Основною зброєю SSN (X) стануть торпеди. Їх буде багато, а характеристики цих виробів повинні дозволити боротися навіть із перспективними ворожими човнами. Крім того, новий підводний човен США буде застосовувати безпілотні підводні апарати-розвідники.

В цілому SSN (X) розглядають як ідейний розвиток не стільки "Вірджинії", скільки більш потужного і дорогого "Сивулфу".Видання зазначає, що будівництво нової субмарини можуть почати в 2030-х роках - після завершення нової "Колумбії".

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