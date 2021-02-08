Популярний додаток заразив вірусом мільйони Android-смартфонів

Олексій Тітофф Технології 21:50, 8.02.2021

Мобільний додаток для сканування штрих- та QR-кодів Barcode Scanner заніс на Android-смартфони вірус.

Як повідомляють експерти Malwarebytes, після оновлення програми в браузері стали спливати сторонні рекламні оголошення.

Зазначається, що Barcode Scanner розміщений у Google Play вже давно і не викликав скарг користувачів. Усього його встановили більш ніж 10 млн разів. Однак наприкінці грудня 2020 року додаток отримав оновлення. Експерти з кібербезпеки з'ясували, що в коді програми з'явився шкідливий баг, прихований від виявлення системою безпеки Google.

Додаток Barcode Scanner

Із магазину додатків уже видалили Barcode Scanner. Однак він може залишатися на смартфонах користувачів, тому експерти рекомендували його видалити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Технології

Дивіться також

У Туреччині чоловік купив слину у хворого на COVID-19 і підливав її начальнику у чай

Шкарлет пояснив ліквідацію в школах України старших класів

На Донбасі невідомі намагалися прорватися на опорний пункт ЗСУ, одного диверсанта вбили

Пасажири "Укрзалізниці" поскаржилися на напад клопів. Фото укусів

У Путіна відповіли на відмову Зеленського від російської вакцини