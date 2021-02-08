Популярний додаток заразив вірусом мільйони Android-смартфонів

Мобільний додаток для сканування штрих- та QR-кодів Barcode Scanner заніс на Android-смартфони вірус.

Як повідомляють експерти Malwarebytes, після оновлення програми в браузері стали спливати сторонні рекламні оголошення.

Зазначається, що Barcode Scanner розміщений у Google Play вже давно і не викликав скарг користувачів. Усього його встановили більш ніж 10 млн разів. Однак наприкінці грудня 2020 року додаток отримав оновлення. Експерти з кібербезпеки з'ясували, що в коді програми з'явився шкідливий баг, прихований від виявлення системою безпеки Google.

Із магазину додатків уже видалили Barcode Scanner. Однак він може залишатися на смартфонах користувачів, тому експерти рекомендували його видалити.

Як повідомляв OBOZREVATEL: