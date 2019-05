Популярні в Україні смартфони залишаться без Google і Android: що буде з гаджетами

Заява компанії Google щодо припинення співпраці з Huawei стала ударом не тільки для самої китайської компанії, але і для мільйонів користувачів гаджетів даного бренду. Власники смартфонів і ноутбуків вже найближчим часом можуть втратити такі необхідні програми, як Gmail, Google Play, браузер Chrome, Google-maps і навіть YouTube.

Що буде зі смартфонами Huawei — розбирався OBOZREVATEL.

Huawei без Android

Рішення компанії Google про відмову співпрацювати з китайським Huawei пов'язане з відновленням торговельної війни між США і Китаєм. Крім американського гіганта, від співпраці також відмовилися світові виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Щойно рішення набуде чинності, гаджети китайського бренду втратять доступ до оновлень операційної системи Android від Google. Це означає, що з телефонів і ноутбуків просто зникнуть такі давно знайомі і зручні для користувачів сервіси, як Google Play, пошта Gmail, браузер Chrome, Google-карт і навіть YouTube.

Додатки

Втім, поки в США дали відтермінування, завдяки якій компанії Huawei Technologies Co Ltd дозволяється підтримувати наявні мережі і оновлювати програмне забезпечення протягом 90 днів починаючи з 21 травня 2019 року.

Після закінчення цього терміну всі нові моделі Huawei перестануть підтримувати Android. Це не стосується телефонів, які були випущені до блокади, люди й надалі зможуть користуватися операційкою і отримувати оновлення. Але, швидше за все, їм вже не буде доступна нова версія Android, яку Google планує випустити до кінця року.

Втім, такі версії смартфонів зможуть виходити на відкритій версії Android — AOSP, але знову ж таки без додатків Google.

Крім того, всім смартфонам і планшетам Huawei і Honor будуть продовжувати надавати оновлення безпеки і післяпродажне обслуговування.

Що робитиме Китай

Наразі у китайського гіганта на ринку телекомунікацій є лише один шлях — розробка власної операційної системи, про що вже заявили в керівництві Huawei.

Як з'ясувалося, над власною ОС в компанії працюють вже 7 років. Як і Android, вона заснована на платформі Linux і навіть отримала свою назву — Hongmeng.

Але все ж експерти налаштовані не дуже оптимістично до такої заміни. Зараз на світовому ринку лідирують операційні системи Android і iOS. Конкуренцію їм намагалася скласти і корпорація Microsoft, випустивши власну ОС Windows Phone. Але очікуваної популярності вона не принесла, і хоча компанія продовжує випускати нові версії, цю ідею визнали провальною.

Чи можна цьому випадку можна говорити, що ОС від Huawei зможе конкурувати з Android та iOS, чи приймуть її користувачі — невідомо. У будь-якому разі в перехідний період проблем не оминути. На якому етапі зараз перебуває розробка нової операційки — незрозуміло, і навіть якщо її запуск прискорять, це може призвести до збоїв і виявлення різних багів при масовому користуванні.

До того ж є проблема із забезпеченням користувача не тільки необхідними, але і популярними програмами, до яких вони звикли користуючись Play Маркетом. Huawei доведеться постаратися затягти провідних розробників софту.

З іншого боку, тиск США на компанію Huawei може стати показовим для інших китайських брендів, як Xiaomi, Meizu, OnePlus та інших. Щоб не опинитися в такому ж катастрофічному становищі, вони дійсно можуть створити потужного конкурента для Android і iOS.

Чи варто панікувати власникам Huawei

Даний китайський бренд посідає друге місце з продажу смартфонів в усьому світі, поступаючись лише південнокорейській компанії Samsung. У планах у Huawei було обійти чинного лідера вже до 2020 року. У зв'язку зі сформованою ситуацією, такий розвиток подій вже не уявляється можливим.

Але в будь-якому разі, зараз продукцією китайської компанії користуються мільйони людей у 170 країнах світу. І новина від Google змусила їх неабияк похвилюватися.

Але експерти все ж заспокоюють користувачів Huawei по всьому світу, як зазначалося вище, обмеження не стосуються вже випущених телефонів, тому ними можна без проблем користуватися і надалі. А ось випуск нових гаджетів від компанії дійсно ставиться під загрозу. У зв'язку з відсутністю доступу до операційної системи Android, швидше за все, новинки вже почнуть випускати під новоствореною ОС Hongmeng.

