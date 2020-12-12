Популярні браузери атакував хакерський вірус – Microsoft

Олексій Тітофф Технології 02:20, 12.12.2020

У компанії Microsoft повідомили про хакерську шкідливу програму під назвою Adrozek, яка нейтралізує вбудований захист у браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge і "Яндекс.Браузер".

Про це йдеться у звіті Microsoft, присвяченому питанням IT-безпеки. Вірус встановлював сторонні розширення, які потім спамили сторінки браузера рекламою. Також шкідлива програма змінювала налаштування безпеки, відкриваючи необмежений доступ до завантаження розширень і показу реклами.

Експерти компанії зазначили, що Adrozek пов'язаний зі 159 доменами, які в сумі містять близько 17 300 унікальних URL-адрес. Усього така мережа містила понад 15 тисяч варіацій шкідливого ПЗ. За оцінкою фахівців, під удар потрапили близько 30 тисяч пристроїв.

Вірус Adrozek
Microsoft

Зазначається, що Adrozek розміщувався в тимчасовій папці Windows. Після установки вірус маскувався під додаток QuickAudio.exe, Audiolava.exe або Converter.exe.

Ліворуч – звичайна пошукова видача, праворуч – результат атаки вірусу
Microsoft

Як повідомляв OBOZREVATEL, Microsoft прибрала в Windows функцію, на яку скаржилися користувачі.

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