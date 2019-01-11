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Полетимо на Марс і Місяць: Маск показав реальне фото сенсаційної розробки

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Засновник SpaceX Ілон Маск показав реальне фото нового космічного корабля Starship.

Знімок був опублікований у його Twitter. "Тільки що завершена зборка тестової ракети Starship на стартовому майданчику SpaceX ц Техасі. Це реальне фото, а не рендеринг", – написав він.

"Це для суборбітальних тестів VTOL (вертикального зльоту і посадки). Орбітальна версія вища, має більш товсту оболонку (немає зморшок) і плавно вигнуту секцію носа", – додав Маск.

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Як відомо, SpaceX розробляє Starship і гігантську ракету Super Heavy, щоб доставляти людей на Місяць і назад, на Марс і в інші пункти призначення по всій Сонячній системі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск спільно зі своєю The Boring Company відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом (США).

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Місце
США
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Го Валентин
Го Валентин
Ракета похожа на надувную :) Но поскольку Рогозин в НАСА не попал, наверняка настоящая.
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Вислоухие верят в сказки
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хoзяин Хохлoв, ватное чмо, иди молись путлу, а не на обозе сиди.
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