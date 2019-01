Полетимо на Марс і Місяць: Маск показав реальне фото сенсаційної розробки

Засновник SpaceX Ілон Маск показав реальне фото нового космічного корабля Starship.

Знімок був опублікований у його Twitter. "Тільки що завершена зборка тестової ракети Starship на стартовому майданчику SpaceX ц Техасі. Це реальне фото, а не рендеринг", – написав він.

"Це для суборбітальних тестів VTOL (вертикального зльоту і посадки). Орбітальна версія вища, має більш товсту оболонку (немає зморшок) і плавно вигнуту секцію носа", – додав Маск.

Як відомо, SpaceX розробляє Starship і гігантську ракету Super Heavy, щоб доставляти людей на Місяць і назад, на Марс і в інші пункти призначення по всій Сонячній системі.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz