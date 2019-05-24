Поки Росія мріє: Ілон Маск наблизив світ до глобальної мережі з космосу

Американська компанія SpaceX здійснила 24 травня запуск ракети-носія Falcon 9 із 60 супутниками у рамках своєї програми глобального широкосмугового інтернету Starlink.

Усі супутники були успішно запущені, повідомляється у Twitter компанії. При цьому засновник SpaceX Ілон Маск розповів, що всі космічні апарати перебувають онлайн. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ракета Falcon 9 доправила на орбіту вантаж загальною масою 18,5 тонни. Це найбільша маса вантажу для ракет цієї моделі.

Запуск супутників Starlink Скріншот із відео

У 2018 році SpaceX вивела на орбіту два прототипи супутників, що беруть участь у програмі Starlink.

У мережі вже висміяли Росію, яка постійно змагається у космічних досягненнях із США. Так, журналіст Рустем Адагамов написав у своєму Twitter:

"На тлі чергових пустопорожніх балачок Рогозіна (глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. — Ред.) про майбутні успіхи "Роскосмосу" — у SpaceX успіх сьогоднішній, справжній".

Запуск супутників Starlink Скріншот із відео

Запуск супутників Starlink Скріншот із відео

Запуск супутників Starlink Скріншот із відео

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon — Elon Musk (@elonmusk) 24 травня 2019 р

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two , minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF — SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р

На фоне очередной пустопорожней болтовни Рогозина о будущих успехах "Роскосмоса" — у SpaceX успех сегодняшний, настоящий. Компания успешно вывела на орбиту 60 аппаратов системы спутникового интернета Starlink. Этот был третий старт этого Falcon 9 и рекордный вес нагрузки—13 тонн! pic.twitter.com/pKigORCSll — Рустем Адагамов (@adagamov) 24 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава компанії SpaceX Ілон Маск не без іронії відповів на привітання "Роскосмосу" з успішним випробуванням корабля Crew Dragon. "Спасибі від імені SpaceX! Ми завжди захоплювалися вашими ракетно-космічними технологіями", — потроллив він росіян.

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