ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

Поки Росія мріє: Ілон Маск наблизив світ до глобальної мережі з космосу

4.6тЧитати матеріал російською

Американська компанія SpaceX здійснила 24 травня запуск ракети-носія Falcon 9 із 60 супутниками у рамках своєї програми глобального широкосмугового інтернету Starlink.

Усі супутники були успішно запущені, повідомляється у Twitter компанії. При цьому засновник SpaceX Ілон Маск розповів, що всі космічні апарати перебувають онлайн. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ракета Falcon 9 доправила на орбіту вантаж загальною масою 18,5 тонни. Це найбільша маса вантажу для ракет цієї моделі.

Новини
Маск втратив більше $1 млрд за декілька хвилин: що трапилося

Запуск супутників Starlink

Запуск супутників Starlink

Скріншот із відео

У 2018 році SpaceX вивела на орбіту два прототипи супутників, що беруть участь у програмі Starlink.

У мережі вже висміяли Росію, яка постійно змагається у космічних досягненнях із США. Так, журналіст Рустем Адагамов написав у своєму Twitter:

"На тлі чергових пустопорожніх балачок Рогозіна (глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. — Ред.) про майбутні успіхи "Роскосмосу" — у SpaceX успіх сьогоднішній, справжній".

Запуск супутників Starlink

Запуск супутників Starlink

Скріншот із відео

Запуск супутників Starlink

Запуск супутників Starlink

Скріншот із відео

Запуск супутників Starlink

Запуск супутників Starlink

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава компанії SpaceX Ілон Маск не без іронії відповів на привітання "Роскосмосу" з успішним випробуванням корабля Crew Dragon. "Спасибі від імені SpaceX! Ми завжди захоплювалися вашими ракетно-космічними технологіями", — потроллив він росіян.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
3
6
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хохлов Разум
Хохлов Разум
Может "космическая держава" Украина чем-нибудь похвастается? Лыбидя наконец своего запустит.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Что за привычка сравнивать теплое с мягким? Маск имеет своих потребителей, РД180 - своих, нужны как лимузины так и грузовики. ( Кстати, НАСА продлила контракты на покупку еще на 5 лет).
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Россия мечтает, а Украина обоз читает...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки