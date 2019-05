Поки Росія мріє: Ілон Маск наблизив світ до глобальної мережі з космосу

Американська компанія SpaceX здійснила 24 травня запуск ракети-носія Falcon 9 із 60 супутниками у рамках своєї програми глобального широкосмугового інтернету Starlink.

Усі супутники були успішно запущені, повідомляється у Twitter компанії. При цьому засновник SpaceX Ілон Маск розповів, що всі космічні апарати перебувають онлайн. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ракета Falcon 9 доправила на орбіту вантаж загальною масою 18,5 тонни. Це найбільша маса вантажу для ракет цієї моделі.

У 2018 році SpaceX вивела на орбіту два прототипи супутників, що беруть участь у програмі Starlink.

У мережі вже висміяли Росію, яка постійно змагається у космічних досягненнях із США. Так, журналіст Рустем Адагамов написав у своєму Twitter:

"На тлі чергових пустопорожніх балачок Рогозіна (глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. — Ред.) про майбутні успіхи "Роскосмосу" — у SpaceX успіх сьогоднішній, справжній".

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two , minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF