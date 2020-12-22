Показано смартфон із 'нескінченним' екраном. Фото

Китайська компанія Xiaomi запатентувала смартфон з екраном, який здається нескінченним – дисплей повністю займає обидві сторони пристрою.

Патент зареєстрували у Всесвітній організації інтелектуальної власності (WIPO), повідомляє MyDrivers.

Відповідно до опису на верхній межі смартфона буде розташований блок камери з трьома датчиками, що висувається, кнопка ввімкнення, а також отвір для мікрофона. Унизу гаджета розмістяться роз'єм для зарядки, ще один мікрофон і динамік.

Зазначимо, що реєстрація патенту не дає підстав стверджувати, що такий смартфон вийде в серію. Однак на його основі компанія може впровадити нові технології у свої пристрої.

Додамо, що можливо новий смартфон зможе стати ідейним продовженням торішнього пристрою Mi Mix Alpha.

Нагадаємо, що створено перший у світі смартфон із гнучким дисплеєм, який розтягується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple запатентувала інноваційний екран, що може "самовідновлюватися".