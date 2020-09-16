Показано перший жорсткий диск для комп'ютера: 5 Мб і важить тонну. Фото

У мережі опублікували фото перших жорстких дисків для комп'ютерів в 50-роках минулого століття. Так в 1956 році був показаний "вінчестер" об'ємом пам'яті 5 мегабайт, який важив близько тонни.

Відомо, що жорсткий диск призначався для першого комп'ютера 305 RAMAC, який створила американська компанія IBM.

Вага заліза була близько тонни, разом було 0,2 грама за байт (або 5 кілобайт в 1 кг) і складалася з 50-ти дисків діаметром в 24 дюйма (610 мм). Кожен диск відповідно 100 кілобайт. Частота обертання барабана була 1200 оборотів в хвилину. Час довільного доступу – 600 мілісекунд.

Перший жорсткий диск

Компанія IBM виготовляла такі комп'ютери до 1961 року. Всього було створено понад тисячу екземплярів.

Вага заліза близько тонни

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