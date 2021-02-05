Показано безрамковий смартфон із 'нескінченним' екраном. Відео

Китайська компанія Xiaomi показала на відео смартфон без кнопок і роз'ємів на корпусі.

Як показано на офіційному YouTube-каналі компанії, родзинкою гаджета також став екран, що заходить на всі чотири грані корпусу під кутом в 88 градусів. Також у дисплея немає видимих рамок або додаткових панелей.

У компанії повідомили, що для створення такого вигнутого скла застосовували спеціальне обладнання, що розігріває скло до 800 градусів для надання йому потрібної форми. Потім поверхню багато разів полірували і проводили багатоетапну перевірку.

Основний блок камери розташовується на задній кришці смартфона. Фронтальна камера розмістилася під екраном і практично не помітна.

У Xiaomi додали, що під час створення смартфона було застосовано 46 ексклюзивних патентів компанії.

Зазначимо, що створений пристрій лише концепт і не вийде в серію.

Як повідомляв OBOZREVATEL: