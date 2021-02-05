Показано безрамковий смартфон із "нескінченним" екраном. Відео
Китайська компанія Xiaomi показала на відео смартфон без кнопок і роз'ємів на корпусі.
Як показано на офіційному YouTube-каналі компанії, родзинкою гаджета також став екран, що заходить на всі чотири грані корпусу під кутом в 88 градусів. Також у дисплея немає видимих рамок або додаткових панелей.
У компанії повідомили, що для створення такого вигнутого скла застосовували спеціальне обладнання, що розігріває скло до 800 градусів для надання йому потрібної форми. Потім поверхню багато разів полірували і проводили багатоетапну перевірку.
Основний блок камери розташовується на задній кришці смартфона. Фронтальна камера розмістилася під екраном і практично не помітна.
У Xiaomi додали, що під час створення смартфона було застосовано 46 ексклюзивних патентів компанії.
Зазначимо, що створений пристрій лише концепт і не вийде в серію.
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