Земля "згорить", а люди Ікс знищать людство: про що попереджав нас Хокінг

Скоро Земля запалає, а людство колонізує інші планети. Якщо, звісно, його не знищить штучний інтелект, інопланетяни чи такі собі люди Ікс. Про це попереджав легендарний вчений, великий візіонер, “легенда ХХІ століття” Стівен Хокінг.

14 березня 2019 року минув рівно рік від дня його смерті, яка стала великою втратою для всього світу. Однак геніальний фізик залишив по собі кілька важливих послань. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші з них, а також поспілкувався з експертами з приводу цих передбачень.

Земля стане "вогняною кулею"

Хокінг застеріг — планета почне "згоряти". Порівняно скоро Земля може перетворитися на Венеру.

Олексій Жмеренецький, футуролог: Глобальне потепління відбувається дуже повільно порівняно з людським життям. Дають прогноз зростання середньої температури на Землі на 3-5 градусів до 2100 року. Це призведе до руйнівних наслідків, але більша частина планети залишиться придатною для життя.

Світлана Герасименко, астроном: У міру зростання енергопотужності Сонця Земля почне висихати. Це явище спостерігається і сьогодні, але не так інтенсивно: кілограм газу на секунду. За кілька мільярдів років не буде океанів та атмосфери, наша планета стане непридатною для існування.

Щоб урятуватися, ми колонізуємо інші планети

Оскільки Земля скоро стане непридатною для життя, у найближчі 50 років люди освоять Марс і Місяць. А у віддаленішій перспективі ми зможемо колонізувати і сусідні системи.

Олексій Жмеренецький: Перша висадка людей на червону планету запланована на 2030 рік. Проте йдеться про десятки людей, які житимуть на спеціальних станціях. Щоб говорити про повноцінну колонізацію Марсу, необхідне створення на всій планеті клімату, придатного для життя людей.

Світлана Герасименко: У найближчі 50 років Земля може стати непридатною для життя внаслідок космічної катастрофи — зіткнення з астероїдом чи кометою.

Штучний інтелект уб'є людство

У своїх "прогнозах" Хокінг попереджав про загрозу створення штучного інтелекту. Люди не зможуть із ним конкурувати. В результаті людство буде знищене або поневолене.

Олексій Жмеренецький: Наразі людству доступне лише вдосконалення так званих "спеціалізованих штучних інтелектів", призначених для автоматизації окремих завдань. Проте динаміка розробок дає всі підстави припускати, що людство здійснить прорив у створенні універсального штучного інтелекту у найближчі декілька десятиліть.

Світлана Герасименко: В усіх сферах життєдіяльності людини штучний інтелект вже посідає значне місце.

Інопланетяни — Колумб. Людство — індіанці

Стівен Хокінг вірив у існування розумних позаземних цивілізацій, які значно перевершують людство у розвитку.

Олексій Жмеренецький: У такому неосяжному просторі на мільярді трильйонів сонячних систем є певна ймовірність появи життя у різних куточках Всесвіту. Це припущення свого часу було сформульоване вченими як так званий “парадокс Фермі” — проблема відсутності видимих слідів діяльності інопланетних цивілізацій.

Світлана Герасименко: Головне завдання контактів — досягти взаєморозуміння. Якщо цивілізація істотно перевершує нашу за рівнем, то це дасть нам великий поштовх. Але це найкращій сценарій розвитку подій.

З'являться суперлюди

Перед смертю великий вчений спрогнозував ще одну катастрофу. На його думку, у майбутньому на Землі з'являться суперлюди зі штучно зміненою ДНК, які перетворяться на загрозу для решти людства.

Олексій Жмеренецький: Цей прогноз сьогодні є майже реальністю. У Китаї та США лабораторії вже легально експериментують із корекцією ДНК дітей. Біохакери по всьому світу на власний страх і ризик тестують різноманітні модифікації ДНК.

Світлана Герасименко: На сьогодні вже народилися люди зі зміненою ДНК. Тому постає велика відповідальність лікарів, щоб експерименти не вийшли з-під контролю.

Цитати великого вченого

Перспектива рано померти змусила мене зрозуміти, що життя варте того, аби його прожити.

Я продав більше книг про фізику, ніж Мадонна про секс.

Головний ворог знання — не невігластво, а ілюзія знання.

Коли мені виповнилося 12, один з моїх друзів посперечався з іншим на мішок цукерок, що з мене нічого не вийде. Не знаю, чи була вирішена ця суперечка і на чию користь.

Я не впевнений, що людська раса проживе ще хоча б тисячу років, якщо не знайде можливості вирватися в космос.

Важливо просто ніколи не здаватися.

Життя було б дуже трагічним, якби не було таким смішним.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!