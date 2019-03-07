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Під загрозою Земля: в галактиці виявили мільярди планет-убивць

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У галактиці Чумацький Шлях є кілька мільярдів блукаючих планет, які несуть небезпеку об'єктам у космосі.

Вони не прив'язані гравітаційно ні до однієї з зірок, мають велику масу та в будь-який момент можуть зіткнутися з планетою, зокрема і Землею, пише Scince Alert. Небезпечну знахідку виявили вчені з Лейденського університету в Нідерландах.

Такі планети вчені називають "вигнанцями", тому що вони не прив'язані до конкретного порядку в Сонячній системі. Провівши дослідження, вони з'ясували, що близько 11 мільйонів років тому з одного тільки сузір'я в Туманності Оріона "вилетіло" майже 400 таких планет.

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Блукаючі планети

Блукаючі планети

NASA

З них 282 планети покинули скупчення, 75 зіткнулися з батьківської зіркою, яка мала на них найбільший гравітаційний вплив, а більше 30 зіткнулися з іншою планетою. Загалом у Чумацькому Шляху кількість таких планет оцінюється в мільярди.

Як писав OBOZREVATEL, команда астрономів із Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені поставила мету виявити Нібіру (також відому як Планета Х і Планета 9) в найближчі 10 років.

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Місце
Нідерланди
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