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1 грудня • оновлено в 22:17
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Перший випадок: Facebook зобов'язали виправити повідомлення з фейком

2.1т
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Влада Сінгапуру зобов'язала соцмережу Facebook внести корективи в повідомлення одного з користувачів, в якому, на думку уряду, міститься неправдива інформація.

У Facebook змушені були вдатися до такого кроку після відповідного звернення уряду країни, пише DW.

"Facebook за законом зобов'язаний повідомити вам, що уряд Сінгапуру стверджує, що цей пост містить неправдиву інформацію", – таке повідомлення було додане адміністрацією соцмережі під постом користувача від 23 листопада. При цьому правки в текст повідомлення не вносилися. Повідомлення відображається тільки для деяких користувачів Facebook.

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Можливість звернутися до соцмереж з вимогою виправляти повідомлення користувачів передбачає прийнятий у Сінгапурі закон про боротьбу з фейковими новинами, який недавно набув чинності. У Facebook висловили надію, що цей закон не вплине негативно на свободу слова в Сінгапурі, а його імплементація буде "зваженою і прозорою".

Перший випадок: Facebook зобов'язали виправити повідомлення з фейком

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Facebook наклали рекордний штраф у $ 5 млрд через порушення конфіденційності даних користувачів.

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Місце
Сінгапур
Теги
Facebook фейки
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