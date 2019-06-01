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Переживуть кінець світу: названі дві щасливі країни

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Дві країни є найщасливішими. Під час глобального апокаліпсису вони не постраждають і будуть забезпечувати стабільність світу.

Про це OBOZREVATEL розповів екстрасенс-медіум Максим Гордєєв. Відповідаючи на запитання, які країни можна назвати країнами "щасливчиками", він заявив: "Є навіть дві такі країни – Ізраїль і Індія".

"Ці дві країни несуть в собі один з найпотужніших потоків. Я не прив'язуюся до релігії або чогось подібного. Я прив'язуюся до гір. З точки зору езотерики гори – це, по суті, місця, в яких є дуже великі шпилі енергії. І ніякі кліматичні умови не зможуть нівелювати це", - пояснив екстрасенс.

Гімалаї. Ілюстрація

Гімалаї. Ілюстрація

Winallos.com

За його прогнозами, "якщо буде якийсь апокаліпсис, то Америку, Японію, Азію знесе відразу, а ці країни будуть допомагати людству пережити цей апокаліпсис, будуть давати певну стабільність на енергетичному рівні".

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Він також додав, що саме в ці країни їде найбільше паломників – "для медитації, для очищення, і щоб приготуватися до смерті". "Вони несуть потужні потоки, що очищують", - сказав екстрасенс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Гордєєв прокоментував пророцтво одеського старця Іони про Третю світову війну і кінець світу, а також пояснив, що може стати його причиною.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивКінець світу
Особа
Максим Гордєєв
Місце
Ізраїль
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