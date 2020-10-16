Перевірено потужність iPhone 12: результати виявилися нижчими від очікуваних

Новий iPhone 12 перевірили на продуктивність процесора пристрою, запустивши на смартфоні від Apple додаток Geekbench.

Як повідомляє портал Gsmarena, за результатами тестування бенчмарка, iPhone 12 став потужнішим, але не дуже далеко пішов від попередніх моделей.

Зазначається, що iPhone 12 mini отримала 4 Гб оперативної пам'яті, а флагман iPhone 12 Pro – 6 Гб. За результатами синтетичного тестування найменший "яблучний" смартфон набрав +1588 і 3677 балів, а флагман – 1590 і 3881 в одноядерному і багатоядерному тестуванні відповідно.

Результати iPhone 12

Видання пише, що такі показники продуктивності чипа A14 Bionic не набагато вищі, ніж у торішнього A13. Експерти вважають, що новий процесор більше спрямований на енергоефективність, ніж на підвищення потужності.

Результати iPhone 12 Pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня пройшла офіційна презентація Apple, де показали відразу чотири нових iPhone 12. Також у компанії озвучили ціни на нові iPhone 12.