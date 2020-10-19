Перехід на зимовий час 2020: як переводять годинник мобільні пристрої

В Україні в ніч з 24 на 25 жовтня, о четвертій годині ранку, відбудеться переведення годинника на зимовий час. Стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад.

При цьому експерти рекомендують механічний годинник перевести вже ввечері перед сном, 24 жовтня, щоб прокинутися в неділю за новим часом. Що стосується електронних гаджетів – мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших – в основному вони переходять на зимовий час автоматично. OBOZREVATEL розповідає докладніше.

Чи переводить Android сам годинник на зимовий час

Розробники Android 2014 року повідомили, що на пристроях з їхньою операційною системою переводити годинник слід вручну.

Однак пізніше проблему було вирішено і на даний момент смартфони, планшети та інші девайси на Android переходять на зимовий час самостійно.

Чи переходить iPhone сам на зимовий час

Смартфони і планшети на базі iOS ніколи не стикалися з проблемою переведення стрілок і переходять на зимовий / літній час автоматично.

Чи переходять комп'ютери і ноутбуки на зимовий час автоматично

Стаціонарні комп'ютери, а також ноутбуки, які використовують будь-яку операційну систему, переводять годинник автоматично.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 25 жовтня припаде пік магнітної бурі, яка накриє Україну 21 жовтня.