Опубліковано фото унікального комп'ютера Apple 30-річної давності
У мережі опублікували унікальні фото комп'ютера Apple Macintosh Classic у прозорому корпусі.
Знімки в Twitter виклав користувач під ніком DongleBookPro. Зазначається, що цей екземпляр призначений для розробників. Прозорий корпус дав змогу вивчити конструкцію пристрою, не розбираючи його.
Додамо, що в продаж прозорий Macintosh не надходив, про що говорить відповідна наклейка на корпусі.
Показану на знімку версію "яблучного" комп'ютера створено на базі процесора Motorola 68000 з тактовою частотою 8 МГц й оснащено 2 МБ оперативної пам'яті з можливістю розширення до 4 МБ. Внутрішня пам'ять з інтерфейсом SCSI на 40 Мбайт і 3,5-дюймовий привід для дискет. Також моноблок було оснащено 9-дюймовим монохромним ЕПТ-екраном.
Додамо, що, незважаючи на 30-річний вік, Macintosh був повністю працездатний.
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