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Опубліковані офіційні зображення Huawei Mate 20: названо ціну

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В мережі показали офіційні зображення флагманських смартфонів Mate 20 і Mate 20 Pro компанії Huawei. Продажі почнуться в жовтні, а ось Mate 20 Lite - вийде значно раніше.

Як пише Технофан, ємність акумулятора складе 3750 мА/год. Екран пристрою має діагональ 6,3 дюйма при дозволі 2340х1080 пікселів. На задній панелі розташовується дактилоскопічний датчик (спосіб розпізнання людини по слідах рук, пальців).

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Основна камера оснащена датчиками зображення роздільною здатністю 24МП - основна і 2Мп - фронтальна, вона дозволяє робити портретні знімки. У камері так само реалізована технологія HDR Pro, яка дозволяє покращувати контрастність і перенесення кольорів. За роботу камери відповідає система штучного інтелекту, яка дозволяє розпізнавати різні сцени і предмети, шукати їх в мережі інтернет і автоматично настроювати кольори і контрастність.

У фронтальній камері встановлені такі ж датчики. Крім того, Huawei запропонує покупцям анімовані емодзі під назвою QMoji.

У Європі ціна пристрою стартуватиме від 400 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні компанія Huawei представила в Китаї свій новий флагманський смартфон Honor Note 10, над яким працювала два роки.

Об'єкт
Huawei
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