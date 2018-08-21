Опубліковані офіційні зображення Huawei Mate 20: названо ціну

В мережі показали офіційні зображення флагманських смартфонів Mate 20 і Mate 20 Pro компанії Huawei. Продажі почнуться в жовтні, а ось Mate 20 Lite - вийде значно раніше.

Як пише Технофан, ємність акумулятора складе 3750 мА/год. Екран пристрою має діагональ 6,3 дюйма при дозволі 2340х1080 пікселів. На задній панелі розташовується дактилоскопічний датчик (спосіб розпізнання людини по слідах рук, пальців).

Основна камера оснащена датчиками зображення роздільною здатністю 24МП - основна і 2Мп - фронтальна, вона дозволяє робити портретні знімки. У камері так само реалізована технологія HDR Pro, яка дозволяє покращувати контрастність і перенесення кольорів. За роботу камери відповідає система штучного інтелекту, яка дозволяє розпізнавати різні сцени і предмети, шукати їх в мережі інтернет і автоматично настроювати кольори і контрастність.

У фронтальній камері встановлені такі ж датчики. Крім того, Huawei запропонує покупцям анімовані емодзі під назвою QMoji.

У Європі ціна пристрою стартуватиме від 400 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні компанія Huawei представила в Китаї свій новий флагманський смартфон Honor Note 10, над яким працювала два роки.