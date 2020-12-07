Оновлено топ найпотужніших Android-смартфонів

Китайські пристрої Huawie Mate 40 Pro + і Mate 40 Pro стали найпотужнішими Android-смартфонами за листопад 2020 року.

Про це говорять результати популярного бенчмарка AnTuTu. За підсумками синтетичного тесту смартфони Huawie Mate 40 Pro+ і Mate 40 набрали 698 654 і 684 069 балів відповідно.

Третє місце отримав також китайський апарат Xiaomi Mi10 Ultra, який набрав 671 045 балів. Далі в топ-10 йдуть такі смартфони, як iQOO 5 (664 250 балів) і iQOO 5 Pro (664 238), Redmi K30S (664 119), vivo X50 Pro + (662 524), IQOO Neo 3 (644 449), ASUS ROG Phone 3 (638 842) і Lenovo Legion Pro (626 985).

Відзначимо, що телефони Huawie побудовані на базі процесора Kirin 9000, а Xiaomi – Snapdragon 865.

AnTuTu також опублікувала першу десятку кращих смартфонів середнього цінового рівня, де лідером став Redmi 10X 5G з 404 089 балами. Друге і третє місце зайняли Huawie nova 7 (395 879) і Redmi 10X 5G (404 089).

Також в топ-10 середніх пристроїв потрапили Honor 30 (388 751), Honor X10 (363 363), Honor 30S (353 169), Huawie nova 7 SE (351 638), Redmi K30 5G (350 048) і realme Q2 Pro 5G (338 516).

Як повідомляв OBOZREVATEL: