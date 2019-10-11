Олена Дегрик Шевцова розповіла про перспективи запуску Revolut в Україні у 2020 році

Пару тижнів тому стало відомо, що один з найуспішніших європейських fintech-стартапів – мобільний банк Revolut – планує зайти в Україну в 2020 році.

Багато fintech-експертів вже встигли висловити свою позицію з цього приводу. Олена Дегрик Шевцова вважає, що "Революту" та іншим доведеться неабияк постаратися, щоб зайти в Україну і "вибити" аудиторію у конкурентів, називаючи три головні причини такої думки. Про це повідомляє UA NEWS.

В першу чергу, справа у високому рівні фінансового ринку в Україні. Сам мобільний банкінг в Україні з'явився в один час із США, Великобританією і рештою лідерів та за рівнем проникнення зараз, як мінімум, не відстає від них, а часом і знаходиться попереду.

"Небанківські fintech-проекти також досягли успіху у наборі кількамільйонної аудиторії за 10 років активного розвитку. Основні платіжні звички – поповнення мобільного, оплата комуналки, карткові переклади – давно переїхали з кас в онлайн. Це така очевидна історія, що створення нового сервісу на цю тему не має сенсу – настільки високим буде поріг входу", – говорить Олена Дегрик Шевцова.

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