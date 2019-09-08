OBOZREVATEL обігнав найкращі ЗМІ пострадянського простору

Українське інтернет-видання OBOZREVATEL вранці 8 вересня з великим відривом за трафіком очолило рейтинг вітчизняних ЗМІ та закріпилося у топ-10 найбільш відвідуваних новинних ресурсів країн пострадянського простору.

За даними авторитетного сервісу статистики LiveInternet, OBOZREVATEL посів 6 позицію серед ЗМІ російськомовного сегмента (вибірка – "всі країни").

OBOZREVATEL зумів обійти такі розкручені за рахунок багатомільйонних доларових вливань пропагандистські ресурси, як Russia Today, "Московский комсомолец", "Вести" і НТВ.

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Станом на 12:00 неділі сайт видання відвідали понад 1,1 млн унікальних читачів, які переглянули більше 2,5 млн сторінок.

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Нагадаємо, що в 2019 році видання почало випускати і свою друковану версію – глянцевий журнал.

OBOZREVATEL – інтернет-ЗМІ №1 в Україні, яке завоювало високу оцінку.

OBOZREVATEL відвідує 2,1 млн читачів щодня, 26 млн читачів у липні 2019 року.

OBOZREVATEL – єдиний український сайт, який склав конкуренцію прокремлівським ресурсам і входить до ТОП-15 рейтингу LiveInternet у вибірці "всі країни".

Також ми – важливе джерело об'єктивної інформації для вихідців із пострадянських країн у всьому світі. Серед наших читачів є жителі США, Ізраїлю, Німеччини, Казахстану, Білорусі та інших країн.

OBOZREVATEL вдячний читачам за лояльність і довіру. Ми кращі завдяки вам!

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