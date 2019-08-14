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Обережно, вас слухають! Facebook потрапив у гучний скандал із голосовими повідомленнями

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Соціальна мережа Facebook потрапила у гучний скандал після того, як з'ясувалося, що вона найняла сотні підрядників для розшифровки голосових повідомлень користувачів.

Самі виконавці розповіли, що вони тільки слухали розмови, часом непристойного змісту, але не знали, навіщо це знадобилося компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так само, як Apple і Google, ми призупинили розшифровку аудіо людьми більше тижня тому", – виправдалися в Facebook.

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Facebook потрапив у гучний

Facebook потрапив у гучний

Ілюстрація

Свої дії вони пояснили тим, що користувачі, чиї повідомлення прослуховувалися, просто вибирали варіант у додатку Facebook Messenger, який передбачає розшифровку їх голосових повідомлень.

У свою чергу, підрядники нібито перевіряли, чи правильно штучний інтелект Facebook інтерпретував анонімні повідомлення.

З'ясувалося, що серед фірм, що займалися розшифровкою повідомлень користувачів, компанія TaskUs Inc.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Facebook заблокували сторінку мережевого меморіалу "Книга пам'яті полеглих за Україну".

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