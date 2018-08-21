Ніхто не підозрював: стало відомо про несподівану шкоду iPhone для жінок

Вчені з'ясували, що велика частина кишень у жіночих джинсах не може вмістити в себе iPhone X. Смартфони негативно впливають на організм жінок, тим самим приносячи їм дискомфорт.

Як повідомляє AppleInsider, дослідники Ян Дієм і Амбер Томас, розповідають, що розміри смартфонів стають все більшими і їм все важче поміщатися в руку, не кажучи вже про кишені на жіночих джинсах. Уже зараз у більшість кишень не поміщається iPhone X.

"З кожним поколінням смартфони стають все більшими, але люди більшими не стають. Людська рука може звикнути використовувати гаджет різних розмірів, але кишені в наших джинсах можуть тільки порватися", - відзначають вони.

Вчені виміряли кишені 20 популярних марок виробників одягу, серед них Levi's, Old Navy і Tommy Hilfiger. Виявилося, що тільки в 40% кишень жіночих джинсів може поміститися смартфон компанії Apple.

Iphone X

За даними дослідження, кишені в них настільки малі, що в 90% випадків жінка не може вмістити в них навіть свою руку, зате кишені в чоловічих джинсах більші майже в два рази. iPhone X поміщається в них у 100% випадків.

Так само варто відзначити, що флагман від південнокорейського виробника Samsung Galaxy S9 поміщається всього в 20% жіночих кишень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися зображення нового iPhone 9 від Apple, які були отримані від китайського виробника чохлів Sanfeng. Джерело запевняє, що вони абсолютно справжні, а бюджетний смартфон iPhone 9 може коштувати близько 650 доларів.

Нагадаємо, що очікуваний у вересні новий флагман від Apple iPhone X Plus буде коштувати дорожче свого попередника. Експерти вже прогнозують можливу ціну в 1,2 тис. доларів.