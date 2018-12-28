Нібіру зовсім близько: названа нова дата кінця світу

Черговий кінець світу пророкують у кінці 2018 року – "Планета Х" або Нібіру, як стверджують послідовники конспірології, зіткнеться із Землею і знищить наш світ.

ІНова дата вже відома - зіткнення станеться у самий очікуваний період жителями багатьох країн Землі - 31 грудня або 1 січня, пише Newshay.com.

Міфічна Нібіру, по теорії конспірологів і уфологів, при зіткненні із Землею здатна своїм гравітаційним впливом викликати на ній страшні природні катаклізми і навіть привести до розколу земної кулі.

Панікери, які називають себе вченими, вже підрахували, що після уповільнення руху Нібіру, навпаки, прискорилася, а значить зовсім скоро буде тут, повідомляє видання.

Новий кінець світу 31 грудня 2018 - буде чи ні

На думку вчених, про наближення Нібіру говорять весь рік природні катаклізми і стихійні лиха по всій планеті. Останнє підтвердження - цунамі в Індонезії і вулкан, що прокинувся в Італії. Конспірології вважають, що по-іншому наша планета не може реагувати на наближення космічного тіла, магнітне поле якого в рази сильніше за неї.

Напередодні в Інтернеті навіть з'явилося відео, на якому пасажир лайнера, що пролітає над Росією, зняв планету Х - незвичайне небесне тіло, що світиться, розташувалося якраз біля сонця на небосхилі. Щоб виключити звинувачення в монтажі пасажир навіть провів великим пальцем пере екраном - мовляв, дивіться, все по-чесному.

Відео злякало жителів Землі і Росії зокрема. Але офіційна наука заспокоює - Нібіру не впаде, адже існування планети так і не було доведено, а вірити шулерам в мережі не варто.

Чи існує Нібіру?

Загадкова Нібіру згадується вперше у древніх шумерських манускриптах. Згідно з текстами і малюнками сонячна система складається з 12 планет, що обертаються навколо Сонця. На думку шумерів, Нібіру – гігантський космічний об'єкт з витягнутою орбітою.

Розташоване це небесне тіло між Юпітером і Марсом і перетинає сонячну систему раз в 3600 років. За їхніми припущеннями чергове наближення Нібіру до Сонячної системи відбудеться між 2100 і 2158-м. Нібіру, на думку уфологів, в даний час стрімко наближається до Землі.

Вчені ж дійсно припускають існування дев'ятої планети, але далеко від Землі. Офіційно існування планети ніде не зафіксовано – її вирахували математичним шляхом, але фізично жоден астроном її поки не бачив.

Вчені говорять, що, якби Нібіру наближалася до Землі, цей факт давно вже був би встановлений. Так що, за словами вчених, загрози зіткнення Нібіру з Землею немає – все це прості вигадки людей.

У той же час, Нібіру, як стверджують ЗМІ, побачили жителі майже всієї земної кулі. За останні місяці люди на різних континентах нашої планети спостерігають у небі незвичайний червоний об'єкт, що має округлі обриси, підтверджуючи побачене різними відео і фото.

Так, наприклад, жителі міста Х'юстон (США), як вони стверджують, побачили в небі загадкове небесне тіло у вигляді "другого сонця". На думку вчених з Масачусетського інституту, червоний об'єкт в небі, який спостерігали жителі різних країн, може бути "Планета Х" або Нібіру.

Згідно з дослідженням вчених, Нібіру може мати гігантські розміри, які перевищують розміри Сонця в сотні тисяч разів. Незважаючи спостереження людей червоного об'єкта біля Сонця і Місяця, Нібіру від Землі знаходиться в мільйонах світлових років і ніяк їй не загрожує зіткненням.

Як близька Нібіру до Землі?

15 жовтня у США очевидці помітили коричневий карлик Нібіру і блакитну планету біля нього. Про це повідомляє The Koz Telegram. Свідки стверджують, що видно об'єкт було всього кілька хвилин, після чого він зник за атмосферою.

newshay.com

Експерти вирішили, що мова не просто про одну планету, а про цілу зоряну міні-систему Нібіру з коричневим карликом в основі. Відобразити її раніше не вдавалося.

Численні фахівці стверджують, що потужна космічна конструкція вже увійшла в Сонячну систему і стрімко прямує до її центру. Це, на думку уфологів, призведе до масових змін на Землі, які відчуваються вже зараз.

Наприклад, урагани в Атлантиці, які не вщухають, є нічим іншим, як наслідком впливу гігантського коричневого карлика, активність якого підвищує середньостатистичну температуру на планеті. Це призводить до міграції повітряних мас і утворення ураганів.

Тим часом знешкодити зоряну систему Нібіру наявними на озброєнні NASA засобами ніяк не вийде, повідомляється на сайті.

Кінець світу - що станеться із Землею

Уфологи США запевняють, що кінець світу вже прийшов - в середині грудня: на країну напали жителі Нібіру, але влада замовчує інформацію. Офіційна наука запевняє - ні, ніхто і ні на кого не нападав. Просто в Штатах випробували нову бомбу.

Офіційні вчені запевняють - кінець світу обов'язково трапиться. У людей як мінімум є кілька тисяч років, щоб спробувати запобігти трагедії. Планету знищують самі люди.

Ресурси природи не так вже й нескінченні. Екологи всього світу закликають людей возз'єднатися навколо глобальної екологічної катастрофи, щоб наші нащадки не побачили, як планета повстане проти своїх жителів і влаштує їм судний день.

З іншого боку, загрожує нашій планеті і Сонце - зірка незабаром може розірватися на дрібні частини через вироблення великої кількості водню. Через вибух хвиля енергії буквально спалить все на своєму шляху, включаючи і планету Земля.

"З космічний точки зору у нас є як мінімум мільярд років, поки Сонце не стане занадто потужним джерелом і без жодного антропогенного впливу на Землі почнеться незворотний парниковий ефект", - розповів провідний науковий співробітник Державного астрономічного інституту МДУ Сергій Попов.

Кінець світу чекають і в січні 2019 року - що станеться

Нові дані астрономів також не втішають - кінець світу може статися вже 13 січня 2019 року. Тут справа не в Нібіру, а у величезному астероїді, який пройде на небезпечній відстані від Землі.

Астероїд 2002 NT7 несе загрозу нашій планеті своїми розмірами і близькістю траєкторії шляху. Але вчені запевняють, що небезпечні тіла дуже часто проходять повз Землю, так що панікувати заздалегідь не варто.

На думку фахівців, на темі кінця світу наживаються лише ЗМІ і спекулянти, яким вигідно підживлювати в суспільстві страх перед невідомістю. А з космосу "офіційна наука" поки загроз ніяких не чекає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у NASA виключили можлівість існування так званої "планети-вбивці" Нібіру, бо вчені з усього світу контролюють ситуацію и прораховують усі реальні загрози. Заступник директора космічного центру ім. Ліндона Джонсона NASA у Х'юстоні Майкл Хесс заявил, что історія з Нібіру - всього лишь частина теорії конспірологів.