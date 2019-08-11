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Нібіру – вигадка? Міф про планету-вбивцю отримав викриття

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Планети-вбивці Нібіру насправді не існує, оскільки за 70 років з моменту її ймовірного відкриття у людства не з'явилося жодного тому підтвердження.

Таку думку висловив у коментарі "Фактам" радник голови Національного космічного агентства України Едуард Кузнєцов.

"Планети Нібіру, швидше за все, не існує насправді. Роберт Харрінгтон висловив припущення про її існування в 70-х роках минулого століття. Тоді астрономія ще не була так розвинена, як зараз. Не було супутників, не було таких потужних телескопів. Повірте , якби Нібіру існувала, її б уже за 60-70 років хоч один раз би, та й побачили. Так що не слухайте нікого", – заявив він.

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Нібіру

Нібіру

Фото: Dana Berry/SwRI

За його словами, такі домисли з'являються через те, що людство мало знає про космос. "Нам відомо лише 6-7 відсотків інформації. А в тих інших 93% може бути все, що завгодно", – пояснив експерт.

"У Сонячній системі астрономи виявили вісім планет з супутниками і мільйони астероїдів. А ось Нібіру все ніяк не знайдуть. Ви знаєте, що якщо вилетіти за межі Сонячної системи на космічному кораблі, то знадобиться 2,5 або 3,5 світлових роки, щоб зустріти якесь космічне тіло? Тобто корабель буде летіти приблизно три світлових роки в повній порожнечі", – додав він.

Нібіру – вигадка? Міф про планету-вбивцю отримав викриття

hi-news.ru

Кузнєцов також спростував теорії про можливе зіткнення Землі з Нібіру, яке псевдовчені вкотре спрогнозували на 12 серпня 2019 року.

На його думку, це неможливо через Сонце і Юпітер. "Якщо в цифрах: маса Сонця дорівнює 99,8 відсотка маси всієї Сонячної системи! Звичайно ж, воно, швидше за все, притягне до себе космічне тіло, яке буде летіти до Землі", – резюмував вчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше конспірологи заявили, що Нібіру спровокує масштабний землетрус на нашій планеті, який знищить людство за годину.

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Тема
Кінець світу
Тег
Планета Х
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "понадобится 2,5 или 3,5 световых года, чтобы встретить какое-либо космическое тело?". А что он хочет встретить интересно? Ближайшая звезда к Солнечной системе, Проксима Центавры находится на расстоянии более 4 с.л.
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