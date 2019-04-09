Нібіру вб'є Землю на Великдень? Астролог "скасувала" смертельну загрозу

Якби варіант із кінцем світу на Великдень, 28 квітня 2019 року, був би реальним, планета-вбивця Нібіру вже перебувала би у Сонячній системі. Оскільки вона там не спостерігається, армагеддон малоймовірний.

Таку думку в інтерв'ю "Фактам" висловила астропсихолог Валентина Віттрок. За її словами, вчені НАСА, прилади яких вловлюють усе, навіть найнезначніші гравітації, поки нічого такого не зафіксували.

"Доводилося чути, що вона може "ховатися" за Плутоном і навіть за Сонцем, тому її не видно, але це не відповідає істині. Якби Нібіру перебувала у Сонячній системі, не тільки астрономи, а й прості земляни вже відчули би це на собі: вона просто збила б усі "налаштування", через що всі планети, у тому числі й наша, почали б рухатися по-іншому. Нічого подібного не сталося, а це означає, що сторонніх небесних тіл великого розміру в Сонячній системі немає", – запевнила вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ та соціальних мережах піднявся новий ажіотаж навколо так званої планети-вбивці Нібіру, яка нібито невблаганно наближається до Землі.

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