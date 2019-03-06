Нібіру не сховати: астрономи оголосили полювання на планету-вбивцю

Команда астрономів із Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені поставила мету виявити Нібіру (також відому як Планета Х і Планета 9) у найближчі 10 років.

Доказ існування Нібіру може стати найбільшим відкриттям у Сонячній системі за останні 400 років, повідомляє MIT Technology Review.

"Цілком ймовірно, що якщо існує Планета Дев'ять, вона буде виявлена протягом найближчого десятиліття", – пояснили вчені Каліфорнійського технологічного інституту.

За чотири століття спостереження за зірками, астрономи виявили тільки два великі об'єкти, які були невідомі нашим предкам: Уран у 1781 році й Нептун у 1846 році.

Ілюстрація Нібіру Скріншот

Зараз вчені припускають, що Нібіру має масу в 5-10 разів більшу, ніж маса Землі. За їхніми словами, планета-вбивця перебуває на орбіті з відстанню в 400-800 астрономічних одиниць. А орбіта Нібіру повинна бути нахилена до площини Сонячної системи на 15-25 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, у NASA виключили можливість існування "планети-вбивці" Нібіру, тому що вчені з усього світу контролюють ситуацію і прораховують усі реальні загрози.

Проте раніше з'явилася теорія, що планету Нібіру могли сплутати з масивним колом сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

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