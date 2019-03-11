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Нібіру не одна: вчені отримали чітку підказку в історії з планетою-вбивцею

2.1тЧитати матеріал російською

Вчені зізналися, що Нібіру (також відома, як Планета 9 і Планета Х) підштовхнула їх до відкриття найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи під назвою FarFarOut.

Дослідники з з Наукового інституту Карнегі і Університету Північної Арізони полюють за планетою-вбивцею Нібіру з 2014 року, повідомляє scientificamerican.com.

FarFarOut — новітній результат їх цілеспрямованого пошуку. Під час сніжної бурі в кінці минулого місяця один з учених вирішив систематизувати дані, які були отримані, завдяки телескопу Subaru на Гаваях.

На двох знімках неба за 2018 рік був помічений тьмяний, дрейфуючий об'єкт — його зміна в положенні означала, що це була не фонова зірка, а новий об'єкт на далекій орбіті навколо Сонця.

Після такого успіху інші астрономи підключилися до активного пошуку Нібіру. Дослідники Каліфорнійського технологічного інституту також оголосили про приблизну масу і розміри планети вбивці.

Нібіру

Нібіру

Nibiru 2012

Новини
Нібіру не сховати: астрономи оголосили полювання на планету-вбивцю

Тому, є думка, що саме Нібіру могла "вирвати" FarFarOut з-під сили тяжіння Нептуна, а значить вона буде і далі впливати на долю Сонячної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Останні побоювання уфологів — кінець світу 8 березня, який принесе Нібіру — не виправдалися.

  • У NASA виключили можливість існування так званої планети-вбивці Нібіру, тому що вчені з усього світу контролюють ситуацію і прораховують всі реальні загрози.

  • У свою чергу, раніше з'явилася теорія, що планету Нібіру, могли сплутати з масивним кільцем сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

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Тема
космос
Тег
Планета Х
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Как называется то что они курят?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Сколько еще эту и подобную ей херню будете публиковать? Писать больше не о чем?
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