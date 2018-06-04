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З'ясувалося, кому Facebook зливав дані користувачів останні 10 років

1.2тЧитати новину російською

За останні 10 років Facebook надав доступ до даних своїх користувачів як мінімум 60 компаній, які займаються виробництвом телефонів.

Зокрема, як пише The New York Times, серед цих компаній Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft і Samsung.

Так, в слідстві цього деякі виробники телефонів в ряді випадків отримували доступ не тільки до інформації самого користувача (включаючи ту, якої він вирішив не ділитися), але і до даних його друзів в соцмережі без їх згоди.

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При цьому більшість угод, в рамках яких виробники мобільних пристроїв отримують доступ до даних користувачів, до сих пір в силі, хоча останнім часом Facebook почала поступово від них відмовлятися.

У свою чергу представники соцмережі запевняють, що всі угоди з виробниками телефонів про доступ до даних відповідають правилам компанії, а також вимогами Федеральної комісії з торгівлі США.

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Також там підкреслили, що за весь час дії угод не було жодного випадку будь-яких зловживань отриманими даними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні виник скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів Facebook і ймовірно внесла вагомий вклад в перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і вплинула на результати референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Колишній співробітник агентства Cambridge Analytica Крістофер Уайлі допускає, що дані користувачів Facebook можуть зберігатися в Росії. Йдеться про 87 млн ​​користувачів.

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