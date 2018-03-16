Зупинено виробництво iPhone 8: названа причина

Компанія Apple призупинила виробництво смартфонів iPhone 8 Plus на заводі в Куньшань (Китай).

Виготовлення iPhone зупинено приблизно на два тижні. Причина полягає в тому, що постачальник Wistron, який займається складанням пристроїв, ймовірно, використовував несертифіковані комплектуючі. Про це пише MacRumors .

Повідомляється, що компанія-постачальник застосувала підроблені гідроізоляційні елементи. При цьому поки не ясно, чи потраплять смартфони з браком на прилавки магазинів і яка кількість смартфонів була виготовлена з порушеннями.

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У Wistron через це оштрафували кілька високопоставлених керівників в спробі повернути довіру Apple. У той же час постачальник заперечує, що виробництво смартфонів було зупинено до з'ясування обставин. Однак, на тлі чуток акції Wistron вже знизилися в ціні на п'ять відсотків.

Зазначимо, Wistron виробляє лише близько 20 відсотків iPhone 8 Plus, ще 80 відсотків припадають на частку конкуруючого постачальника Foxconn. При цьому компанія інвестувала 157 мільйонів доларів в будівництво нового заводу в Бангалорі (Індія), де планується випускати iPhone SE і, можливо, iPhone 6s. На даний момент Wistron серед постачальників Apple займає лідируючу позицію на індійському ринку.

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