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Зухвалий пранк у Twitter блокує тисячі акаунтів: подробиці

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Користувачі Twitter масово змінюють у своїх акаунтах рік народження, щоб побачити "унікальний інтерфейс сайту". Виявляється, це пранк, який миттєво позбавляє користувачів доступу до мережі.

Що про нього відомо і як уникнути блокування — читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зухвалий пранк у Twitter блокує тисячі акаунтів: подробиці

Фото: marketing-interactive.com

Ще на початку тижня соцмережею пройшли чутки, що, змінивши в профілі рік народження на 2007-й, можна відкрити нові схеми та кольори інтерфейсу Twitter.

"Якщо ви зміните свій рік народження на 2007-й, то отримаєте старі ностальгічні теми для Twitter. І це вогонь"

Однак ті, хто прислухався до пранку і все ж вніс правки в акаунт, були одразу ж заблоковані за порушення правил користування сайтом. Адже в них прописано, що користувачі Twitter повинні бути старші 13 років.

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Жертвами пранку стали тисячі користувачів соцмережі. З огляду на активне поширення злого жарту, адміністрація сайту опублікувала офіційне звернення з проханням не змінювати вік:

"Ми помітили пранк, який закликає людей змінювати дату їхнього народження в Twitter на 2007 рік, щоб розблокувати нові кольорові теми. Будь ласка, не робіть цього. Вас заблокують, тому що ви будете молодшими 13 років", — підкреслили в повідомленні.

Як писав раніше OBOZREVATEL, квартальна звітність Twitter вже вдруге поспіль показує падіння кількості користувачів. У першу чергу це пов'язано з тим, що соцмережа почала блокувати і видаляти ботів і облікові записи, які поширюють спам та інший небажаний контент. Так, Twitter втратив майже 9 млн користувачів.

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