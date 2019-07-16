Знайдено спосіб зламали будь-який Instagram

Дослідник у сфері кібербезпеки Лаксман Мутійя виявив уразливість в Instagram, яка дозволяє зламати будь-яку сторінку користувачів соцмережі.

Так, за словами Лаксмана, під час зміни пароля користувач отримує спеціальний код на свій смартфон для ідентифікації особи. Вірний пароль можна вгадати при відправці близько мільйона запитів. Про це він написав у своєму блозі Zero Hack.

Фото: hype.ru

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Зазначимо, що спочатку втілити ідею в життя кіберексперту перешкодили правила сайту, які обмежують число спроб. Дізнавшись про це, Мутійя залучив близько 5000 IP-адрес для відправки необхідної кількості запитів. На злом акаунта йому довелося витратити 150 доларів.

Фото: yablyk.com

Фахівець попередив компанію Facebook, що володіє Instagram, про знайдену ним уразливість. Facebook надіслав Лаксманом у відповідь лист, в якому повідомив про те, що виправив її і нагородив фахівця сумою в розмірі 30 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня 2019 року масово почалися проблеми у користувачів Facebook і Instagram, які охопили понад 11 тисяч користувачів. А в травні це повторилося: були проблеми з переглядом стрічки і входом у свої акаунти.

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