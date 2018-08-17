Знайдено сліди найдавнішої галактики

Самі тьмяні галактики, супутники Чумацького Шляху, є одними з найдавніших у Всесвіті.

До такого висновку прийшла команда дослідників з Даремського університету і Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, передає Naked-science.

Вік одних з перших сформованих галактик перевищує 13 мільярдів років. На думку дослідників, ними є Segue-1, Bootes I, Tucana II і Ursa Major I.

Перші атоми з'явилися, коли Всесвіту було всього 380 тисяч років. Вони збиралися в хмари і поступово охолоджувалися, перетворюючись на темну матерію з Великого вибуху. Фаза охолодження тривала близько 100 мільйонів років. В результаті газ став нестабільний і почав формувати зірки, які й стали найпершими галактиками.

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Вчені визначили дві популяції. Першою була дуже тьмяна популяція галактик, які сформувалися в "темні століття". Друга - більш яскрава. Вона з'явилася на сотні мільйонів років пізніше. Модель формування галактик, яку розробили дослідники, відповідає отриманим даними, що дозволило розрахувати періоди формування.

"Виявити одні з найперших галактик, які сформувалися в нашому Всесвіті і що обертаються навколо Чумацького Шляху, - для астрономії еквівалентно виявленню останків перших людей, що населяли Землю. Це неймовірно хвилююче", - розповів професор Карлос Френк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли розпечену екзопланету з високим вмістом заліза в атмосфері.