Зміни в Google Chrome: що очікувати від оновлень

Компанія Google вирішила підвищити безпеку свого браузера Google Chrome.

Це пов'язано з дозволом для користувачів встановлювати програми з неавторизованих джерел і вносити зміни в систему, повідомив портал Hi-tech.ua.

У 71-й версії веб-браузера Chrome, вихід якого анонсується на початок грудня, Google планує повністю відмовитися від установки розширень через сторонні ресурси.

Відзначається, що з 12 червня 2018 року, під час спроби встановити нове розширення для Chrome на сайті розробника користувач буде перенаправлений в Chrome Web Store, щоб завершити установку. З 12 вересня по такій за такою ж системою почнуть працювати і старі версії розширень.

Компанія обіцяє, що розробники будуть розміщувати на своїх сайтах кнопки для установки розширень, але при їх натисканні користувач побачить інформацію з рейтингом додатків в Chrome Web Store.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в інтернет-браузері Google Chrome для мобільних пристроїв з'явилися кілька нових опцій.