Як виростити генія в епоху смартфонів

Сьогодні весь світ уміщається в одному пристрої – смартфоні, планшеті або "розумному" годиннику. Не дивно, що ці гаджети стають улюбленими іграшками для дітей. За статистикою, більшість з них освоюють смартфони у віці від двох до трьох років. Спочатку їх приваблюють звуки і картинки на екрані, потім вони починають користуватися гаджетами більш усвідомлено. І тут настає найважливіший етап. Яку інформацію дитина почерпне з інтернету? Чи буде вона корисною або навпаки нашкодить тендітній дитячій психіці?

Діти грають на планшеті

Не все корисне, що в смартфон полізло

Звичайно, можна проявити строгість і повністю заборонити дитині брати в руки гаджети. Але, по-перше, це лише розбурхає в ній цікавість, а по-друге, вонан може відчути себе некомфортно, коли всі її однолітки будуть ходити зі смартфонами і дивитися мультфільми на планшетах. І не можна забувати, що в наш час технології дають дитині можливість реалізувати себе в будь-яких сферах, задовольнивши її творчі потреби і подарувавши набір корисних знань і навичок. Безумовно, обмежувати використання гаджетів потрібно. Інше питання в тому, як найбільш ефективно і безпечно це робити.

Найпростіший і найдієвіший спосіб – активація батьківського контролю. Сьогодні ця функція є в більшості систем. У деяких з них мова йде тільки про фільтрації трафіку, інші пропонують більш широкий функціонал. Але багато в чому вибір залежить від того, якими гаджетами користуються у вашій родині. Мабуть, найбільший вибір корисних налаштувань пропонує екосистема Apple iOS.

Гаджети

По-перше, можна обмежити час користування пристроєм, виділити певну кількість на ігри, перегляд відео і серфінг в інтернеті. Ви завжди можете подивитися статистку і знати, які програми відкривала ваша дитина, на які сайти заходила, якими соцмережами користувалася. Ця інформація буде доступна всій родині завдяки функції "сімейний доступ". Крім того, нею можна обмінюватися – скидати дитині цікаву інформацію, фото і відео, статті в інтернеті, ділитися всім, що здається вам корисним.

При цьому на деякі додатки можна встановити заборону. Без вашого відома ваш маленький геній не зможе завантажити нові програми з App Store, або оплатити покупки в інтернеті – це актуально, якщо він використовує ваш гаджет. Одна з найбільш корисних функцій – налаштування серфінгу в браузері. Тут є два шляхи – або увімкнути опцію автоматичної фільтрації небажаного контенту, або відкрити доступ тільки до тих ресурсів, які ви оберете самі. Нехай це будуть освітні портали, енциклопедії й кілька сайтів з розважальним контентом для дітей. І, звичайно, не можна забувати, що якщо дитина носить гаджет із собою, то ви завжди можете побачити, де вона знаходиться – в школі, вдома у друга або в парку.

Отже, перший етап пройдено. Все непотрібне і навіть небезпечне не потрапить в телефон вашої дитини. Тепер виникає зустрічне запитання – а який контент буде їй корисним? Тут ми знову поговоримо про додатки, які можна знайти в маркеті Apple.

Хлопчик із планшетом

Технології без кордонів

Чому ми розповідаємо саме про продукцію Apple? Тому що система iOS відрізняється ергономікою й інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. У ній дійсно розбереться навіть дитина. Жести, торкання, змахування і перетягування – це ті речі, які стають зрозумілими дітям при першому ж використанні. iPad або iPhone повноцінно замінюють настільні комп'ютери, а також все те, що заховано у важкому шкільному рюкзаку, – підручники, зошити, ручки і олівці.

Більш того, за допомогою цих гаджетів учень може отримати набагато більший обсяг інформації – не тільки текстової, але й візуальної і звукової. Всі нові знання можна тут же застосувати. Написати пісню? Легко! Створити 3D-модель парового двигуна? Без проблем! При цьому iPad, наприклад, дозволяє дуже раціонально використовувати робочий простір – в ньому можна розділити екран і запустити одразу кілька додатків. У iBooks читати книгу, в Pages – писати конспект, в Keynote – робити замальовки.

Діти і комп'ютери

Доповнена реальність – ще одна функція, яка вже широко застосовується для навчання дітей. З її допомогою дитина може побачити звичні для себе предмети зсередини, зрозуміти, як вони влаштовані. Гаджет може стати віртуальною лабораторією для проведення навіть найнебезпечніших дослідів без ризику завдання шкоди.

На що перетвориться планшет або телефон в процесі навчання – залежить тільки від самого учня і від його батьків. Наприклад, якщо ваша дитина виявляє інтерес до музики, то GarageBand допоможе створити йому першу композицію. За допомогою додатків планшет може бути кіностудією, машиною часу, мольбертом, і навіть космічним кораблем!

Планшет

Наскільки це доступно?

У тому, що платформа iOS дає чудовий набір корисних і безпечних додатків, сумнівів немає. Залишилося поговорити тільки про те, наскільки доступні ці технології? На це питання можна відповісти коротко – щоб користуватися всіма перевагами екосистеми Apple, досить мати в якості базового пристрою iPhone 6S або iPad. До речі, на ці пристрої зараз діє спеціальна ціна:

iPhone 6S – всього 9 999 грн;

iPad 2018 WiFi – всього 9 499 грн.

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iOn | Allo | Comfy | Foxtrot

На закінчення можна зробити висновок, що в наш час дітей неможливо захистити від технологій. Рано чи пізно вона візьме в руки смартфон, і тільки від вас залежить, що вона там знайде. Розглядати це як проблему не варто – адже її в будь-який момент можна перетворити на величезну перевагу. Лише один раз налаштувавши всі функції на гаджетах всієї родини, ви полегшите життя собі і рідним, не надзвонюючи всім через кожні 15 хвилин, знаючи, де і як проводять час ваші діти і які відео та зображення вони дивляться.

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