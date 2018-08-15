"Як у печі": вчені попередили про пекельну спеку, яка йде на Землю

До 2050 року зміна клімату викличе підвищення температури до + 35С в 970 містах. За даними недавнього дослідження кількість міських жителів, які піддадуться впливу екстремальної спеки, збільшиться у вісім разів - до 1,6 мільярда осіб.

У світі гостро стоїть питання про те, як "охолоджувати" міста, оскільки такі погодні умови можуть виявитися згубними для людей. Про це повідомляє The Guardian.

"Питання, як охолоджувати населення тепер займає пріоритетне місце в політичному та науковому порядку денному", - констатував Дев Ніегі, професор університету Пердью, штат Індіана (США).

На сьогодні в багатьох міста температура повітря піднялася до небувалих меж.

"Спекотно, як у доменній печі, ти буквально відчуваєш небезпеку для життя й апокаліпсис", - зазначив Найджел Таппер, професор екологічних наук у Мельбурнському університеті Монаш.

Міста можна пристосувати до зниження спеки за допомогою заходів з економії води, створення тіні і відображення тепла. Місто з температурою +50C може бути більш придатним для життя завдяки таким заходам, як пишні зелені насадження на будівлях і навколо них. Дахи, тротуари та інші міські поверхні виготовлені з матеріалів з високою дифузійною відбивною здатністю.

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