Можна читати чужі повідомлення: відома стрімінгова платформа допустила витік

Нещодавно розробники популярної стрімінгової платформи Twitch відключили "застарілу" функціональність Twitch Messages. А тепер вони виявили, що відключення супроводжувалося неприємною помилкою, яка спричинила за собою витік особистих повідомлень користувачів.

Багато з них виявили, що втратили повідомлення з конфіденційними і особистими даними. Про це пише xakep.ru.

Розробники платформи розіслали користувачам повідомлення про виявлену проблему. У ньому йдеться: "5 травня 2018 року Twitch видалив "застарілу" функцію Messages і надав користувачам можливість завантажити архів зі старими повідомленнями. Через баг в коді, який відповідав за генерацію файлів цих архівів, який вже був виправлений, невеликий відсоток повідомлень потрапив не в ті архіви. В результаті деякі користувачі, які завантажили свої повідомлення, могли виявити в архіві одне або кілька ваших повідомлень".

xakep.ru

Розробники підкреслюють, що проблема стосувалася тільки Twitch Messages, але не торкнулася повідомленнь Twitch Whisper.

Тепер користувачі можуть відвідати сторінку twitch.tv/messages/archive і перевірити, чи потрапили їхні особисті повідомлення в чужі архіви.

Користувачі вже діляться подробицями того, що сталося в соціальних мережах. Так, багато з них виявили, що витік стосувався повідомлень з конфіденційними і особистими даними, а деякі помітили, що повідомлення витікали цілими директоріями. Наприклад, в чужі архіви потрапляли особисті дані переможців розіграшів, які ті надсилали організаторам для отримання призу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, про що засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг говорив в Сенаті США у справі про витік даних мільйонів користувачів.