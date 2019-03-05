"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим

У компанії Google для російських користувачів почали відображати на карті вкрадений Крим як суб'єкт Росії.

Як повідомляє ТАСС і посиланням на заяву представника прес-служби компанії, "помилку" з "некоректним" зображенням бачили деякі користувачі, а тепер Google "її виправив".

"Ми вважаємо, що ми виправили помилку, через яку невелика частина користувачів Google карт на iOS бачила неправильну інформацію", — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на радісні повідомлення в російських ЗМІ про те, що Google "виправив", "повернув", "визнав" і так далі, в компанії все ж залишили для цивілізованого світу Крим як спірний суб'єкт. У мережі бурхливо відреагували на поведінку компанії.

Крим у РФ Андрій Мальгін/livejournal

"У вологих мріях лай*оканалу Рен.ТВ і патріотично налаштованих голодранців немитого "путінського" смітника", "100% китайський Google позначив Байкал, як китайську гавань", "Крим на Google Maps позначений російською територією тільки для користувачів з Росії. Для решти світу він зазначений як спірний суб'єкт. І рибку з'їсти і на **й сісти", – написали в мережі.

У США Gabriella DeLamater / Facebook

В Європі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав запросити представника компанії Google у зв'язку з позначенням вкраденого Криму українським.

У відповідь на нападки Кремля офіційний представник Google назвав Крим одним із російських регіонів.

Компанія додала в Maps Керченський міст, яким окупанти з'єднали анексований Крим і Краснодарський край.

На початку лютого в Держдумі РФ вибухнули погрозами через Крим, назвавши позначення півострова українським - технічними неполадками.

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