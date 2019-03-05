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"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим

5.7тЧитати матеріал російською

У компанії Google для російських користувачів почали відображати на карті вкрадений Крим як суб'єкт Росії.

Як повідомляє ТАСС і посиланням на заяву представника прес-служби компанії, "помилку" з "некоректним" зображенням бачили деякі користувачі, а тепер Google "її виправив".

"Ми вважаємо, що ми виправили помилку, через яку невелика частина користувачів Google карт на iOS бачила неправильну інформацію", — йдеться в повідомленні.

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Незважаючи на радісні повідомлення в російських ЗМІ про те, що Google "виправив", "повернув", "визнав" і так далі, в компанії все ж залишили для цивілізованого світу Крим як спірний суб'єкт. У мережі бурхливо відреагували на поведінку компанії.

"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим
"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим
"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим
Крим у РФ

Крим у РФ

Андрій Мальгін/livejournal

"У вологих мріях лай*оканалу Рен.ТВ і патріотично налаштованих голодранців немитого "путінського" смітника", "100% китайський Google позначив Байкал, як китайську гавань", "Крим на Google Maps позначений російською територією тільки для користувачів з Росії. Для решти світу він зазначений як спірний суб'єкт. І рибку з'їсти і на **й сісти", – написали в мережі.

У США

У США

Gabriella DeLamater / Facebook

В Європі

В Європі

"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим
"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим
"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим
"Виправив, повернув, визнав": Google потрапив у скандал через "російський" Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Теги
Googleскандали
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Порошенко Владимир
Порошенко Владимир
"Украденный Крым"!? Обоз как всегда держит марку.)))) -Они украли нашу прррелесть!. ))) Жги обозик не останавливайся. Хоть настроение поднимается читая твои пасквили.
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3
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крым сделал свой выбор а как его отображают на картах дело десятое))))))) но чубатым это сойдет за перемогу))))))
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4
4
Крым Андрей
Крым Андрей
В скандал??? А что, теперь уже визг стаи чубатых приматов, стал называться скандалом? Тогда выходит, у нас в зоопарке скандалы ни на день не прекращаются.
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3
Александрович Борис
Александрович Борис
Луцький Руслан,он "прохрюкал", что Украина Крым проскакала, а ты один из сакунов. Понял ?
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0
1
Луцький Руслан
Луцький Руслан
Крым Андрей, що там прохрюкала, свинособака, пляшка не муляє?)
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