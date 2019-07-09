Вчені знайшли ознаки страшної епідемії

Страшна епідемія чуми, яка охопила Європу, сповільнила зростання економіки і розвиток цивілізації в цілому.

Про це свідчать дослідження міжнародної групи вчених. Вони перевірили 13 крижаних кернів, витягнутих з льодовиків російської Арктики і Гренландії, передає EurekAlert!

Також вчені оцінили вміст свинцю в зразках льоду, датованих у період часу від 500 до 2010 року нашої ери. Виявилося, що підвищення концентрації важкого металу тісно пов'язане з появою нових технологій і бурхливого економічного зростання.

Голоду, воєн і епідемій відповідало зниження його кількості. Коли в Європі бушувала чума, вміст металу знизився (близько 1300 – 1680 роки нашої ери). А зростання забруднення свинцем у 800 – 1300 роках нашої ери показує економічне зростання.

DRI

Рівень свинцю наразі приблизно в 60 разів вищий, ніж на початку Середньовіччя. Однак після ухвалення низки екологічних заходів, зокрема Закону США про чисте повітря 1970 року народження, рівень забруднення в арктичних льодах упав більш ніж на 80 відсотків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Землі напророкували епідемію страшної хвороби, яка вбиває дітей і людей похилого віку.

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