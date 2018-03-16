Вчені назвали нову небезпеку подорожей на Марс

Групі дослідників з Університету Нью-Гемпшира (США) вдалося з'ясували, що вплив радіації на людину, яка здійснює міжпланетну подорож, є куди більш активним і небезпечним для життя, ніж вважалося раніше.

Під час досліджень вчені звернули увагу на зниження сонячної активності, що призводить до менш ефективного відбиття космічних променів сонячним вітром, зазначається у матеріалі наукового порталу Phys.org.

Відповідно до джерела, дослідники проаналізували дані CRaTER-приладу, який був розташований на борту автоматичної станції Lunar Reconnaissance Orbiter. Його завдання - оцінка шкідливого впливу космічних променів і сонячної радіації.

Отримані дані показали, що випромінювання, джерелами якого є об'єкти за межами Сонячної системи, стає істотно інтенсивніше через аномально довгий період зниженої сонячної активності.

Так вчені прийшли до висновку, що доза можливого опромінення, яку отримають астронавти, які подорожують до Марса, підвищиться на 30%. При цьому небезпека спостерігається і від Сонця.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", глава компанії SpaceX, підприємець і винахідник Ілон Маск запропонував колонізувати планету Марс і навіть назвав вартість квитка, щоб оселитися там.