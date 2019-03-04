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В Японії створили віртуальну Instagram-модель: її не відрізнити від людини

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У Instagram набуває популярності акаунт Японської моделі на ім'я Імма. Щоправда, дівчина є плодом фантазії комп'ютерних дизайнерів.

Розробники створили CG-модель, яку практично неможливо відрізнити від реальної людини, при цьому створили і її персональну сторінку в соцмережі. Всього за кілька днів Імма зібрала майже 40 тис. підписників.

Ім'я віртуальної японки означає "зараз". Її перші фотографії у соцмережах з'явилися ще влітку 2018 року, однак популярність прийшла до моделі нещодавно, після того, як її знімки опублікували на обкладинці японського журналу про комп'ютерну графіку CGWorld.

Характерно, що Імма виглядає дуже реалістично, зокрема і на портретних знімках.

Творці моделі розповіли журналу, що пріоритетом у роботі на Іммою була деталізація. Для того щоб погляд дівчини виглядав якомога природніше, вони сканували справжнє людське око і перенесли його структуру на віртуальну модель.

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Разом з цим її творці намагаються робити і якомога природніші фотографії, не тільки зовнішність моделі. Як звичайний Instagram-користувач, Імма також "постить" у своєму профілі селфі і навіть "сторіз".

Як писав раніше OBOZREVATEL, американські виробники секс-ляльок створили робота на ім'я Генрі, який, згідно з ідеєю авторів, допоможе самотнім жінкам не тільки задовольнити фізичні бажання, але й провести вечір за бесідою. Секс-іграшка зможе підтримувати розмови про фільми, роботу, життєві проблеми і навіть дотепно жартувати.

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Місце
Японія
Теги
Instagramмодель
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