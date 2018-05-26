В Уельсі на пляж вимило загадкового монстра: моторошне фото

В Уельсі на пляж півострова Гауер в графстві Гламорган вимило рештки загадкового морського монстра.

Експерти поки не можуть визначити, що це таке, пише ВВС.

Дивну тушу виявила 41-річну місцеву жительку Бет Джанетта під час прогулянки зі своїми собаками. І повідомила владі.

Як зазначається, тіло чудовиська довжиною 1,52 сантиметра, у нього довга голова з великою щелепою.

Він одночасно нагадує чимось і велику рептилію, і представника китоподібних.

"Коли дивишся на це, спочатку можна подумати, що це крокодил. Але це безумовно не він. Будова черепа швидше характерно для кита або дельфіна", - говорить зоолог Університету в Суонсі Ден Форман.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше на філіппінському пляжі в місті Сан-Антоніо виявили невідомого "монстра" на стадії розкладання.