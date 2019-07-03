В роботі Instagram і Facebook стався масштабний збій

У середу, 3 липня, в роботі Instagram, WhatsApp і Facebook стався масовий збій по всьому світу.

Сервіс Downdetector проінформаціровал, що проблеми в роботі соцмереж спостерігалися з 15:45 за Києвом.

У Instagram, Facebook і WhatsApp стався збій pixabay.com

На збої скаржилися користувачі в США, Великобританії, Франції, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині, Данії, Угорщині, Греції, Канаді та Росії. В Україні проблеми спостерігалися в Києві і Львові.

82% користувачів відчували труднощі зі стрічкою публікацій, 9% – з сайтом, а 8% не могли увійти в обліковий запис. Перебої досягли піку о 16:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний збій фіксувався у грудні 2018 року. Тоді збій у роботі торкнувся найбільше Великобританію, Польщу, Угорщину, Естонію та інші країни.

13 березня 2019 року масово почалися проблеми у користувачів Facebook і Instagram, які охопили понад 11 тисяч користувачів. А 1 травня це повторилося: були проблеми з переглядом стрічки і входом у свої акаунти. У травні користувачі також зіткнулися зі збоями в Instagram.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!