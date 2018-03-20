Улюблені ювеліри Путіна випустили на його честь золотий iPhone X

Російський бренд смартфонів класу "люкс" Caviar представив новий дизайн iPhone X на честь перемоги Володимира Путіна на президентських виборах 2018 року.

Корпус нового смартфона з усіх боків покритий золотом. Над зображенням Кремля, розміщеним у нижній частині, розташовується гравірування з гербом Росії. Про це пише "Лента.ру".

Композицію завершує традиційний елемент - портрет російського президента з написом The Golden Age of Vladimir Putin, що позначає "час розквіту країни під керівництвом Путіна".

Золотий iPhone X із зображенням Путіна Caviar

Цікаво, що представники бренду Caviar називають своє нове творіння "найдосконалішим золотим президентським телефоном".

Запуск продажів нового iPhone X The Golden Age of Vladimir Putin відбудеться у вівторок, 20 березня. Ціна смартфона становить майже 220 тисяч рублів (майже 124 тис. грн).

Як повідомляв "Обозреватель", ювелірний бренд Caviar випустить ексклюзивний золотий спіннер, який буде виготовлений в єдиному екземплярі.